Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN BEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BEN
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BEN

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện giao dịch với Ngân hàng. Theo dõi tiền gửi ngân hàng
Hỗ trợ sắp xếp, chuẩn bị lập hồ sơ hạn mức tại Ngân hàng.
Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi;
Thực hiện công tác thanh toán tạm ứng.
Theo dõi, lập báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp trên;
Theo dõi và báo cáo quản lý các tài khoản thu – chi;
Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu
Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
Giải trình số liệu khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc của Phòng và theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực xây dựng.
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10.000.000đ – 12.000.000đ
Bao cơm trưa.
Lương tháng thứ 13, các phụ cấp, thưởng Lễ, Tết theo quy định Nhà nước và công ty;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BEN

CÔNG TY CỔ PHẦN BEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12, KDC Lucky Dragon, Đường số 357, Phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

