Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN BEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện giao dịch với Ngân hàng. Theo dõi tiền gửi ngân hàng
Hỗ trợ sắp xếp, chuẩn bị lập hồ sơ hạn mức tại Ngân hàng.
Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi;
Thực hiện công tác thanh toán tạm ứng.
Theo dõi, lập báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp trên;
Theo dõi và báo cáo quản lý các tài khoản thu – chi;
Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu
Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
Giải trình số liệu khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc của Phòng và theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực xây dựng.
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN Thì Được Hưởng Những Gì
Bao cơm trưa.
Lương tháng thứ 13, các phụ cấp, thưởng Lễ, Tết theo quy định Nhà nước và công ty;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
