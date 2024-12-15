Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN BEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện giao dịch với Ngân hàng. Theo dõi tiền gửi ngân hàng

Hỗ trợ sắp xếp, chuẩn bị lập hồ sơ hạn mức tại Ngân hàng.

Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi;

Thực hiện công tác thanh toán tạm ứng.

Theo dõi, lập báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp trên;

Theo dõi và báo cáo quản lý các tài khoản thu – chi;

Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu

Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo

Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

Giải trình số liệu khi có yêu cầu

Thực hiện các công việc của Phòng và theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực xây dựng.

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10.000.000đ – 12.000.000đ

Bao cơm trưa.

Lương tháng thứ 13, các phụ cấp, thưởng Lễ, Tết theo quy định Nhà nước và công ty;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN

