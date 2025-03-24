Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Theo dõi, quản lý việc mua hàng của các dự án cho doanh nghiệp.

Tổng hợp chi phí vật tư, nhân công và các chi phí khác.

Lên báo cáo giá vốn công trình. Tính toán chi phí và phân chia cụ thể của từng loại nguyên vật liệu đầu vào, sắp xếp theo từng hạng mục cụ thể.

Theo dõi các khoản chi phí theo từng giai đoạn và tiến độ dự án đang triển khai.

Xác định tính chính xác của các chứng từ kế toán trước khi hạch toán.

Thống kê, theo dõi công nợ của khách hàng, làm các văn bản đối chiếu xác nhận công nợ

Làm báo cáo tồn kho, BC xuất nhập tồn.

Kiểm soát đơn giá vật tư đầu vào.

Kiểm soát thanh quyết toán với nhà thầu hoặc thầu phụ.

Kiểm soát hao hụt vật tư.

Làm hồ sơ thanh toán với nhà thầu hoặc thầu phụ.

Lưu trữ các chứng từ kế toán liên quan đến phần hành công việc.

Và các yêu cầu công việc khác của nghiệp vụ kế toán và cấp trên.