Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Inox Đoàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Inox Đoàn
- Hồ Chí Minh:
- |,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng.
• Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra..
• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào ghi nhận đúng kỳ và đúng luật định.
• Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, hàng tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn công ty, nộp báo cáo thống kê.
• Phối hợp các phòng ban khác để cung cấp tài liệu, thông tin kế toán theo yêu cầu.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
• Theo dõi bảo hiểm của nhân viên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Biết sử dụng phần mềm: Rosy hoặc Misa, fast là 1 lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Inox Đoàn Thì Được Hưởng Những Gì
• Được hưởng lễ tết, ngày nghỉ áp dụng theo công thức chung của toàn bộ nhận sự tại công ty.
• Được Ký HĐLĐ , tham gia BHXH, được hỗ trợ nhiệt tình trong công việc.
-Mở công ty, theo dõi pháp lý của nhóm công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Inox Đoàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
