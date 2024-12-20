Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Inox Đoàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng.

• Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra..

• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào ghi nhận đúng kỳ và đúng luật định.

• Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, hàng tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn công ty, nộp báo cáo thống kê.

• Phối hợp các phòng ban khác để cung cấp tài liệu, thông tin kế toán theo yêu cầu.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

• Theo dõi bảo hiểm của nhân viên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán - tài chính.

• Biết sử dụng phần mềm: Rosy hoặc Misa, fast là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Inox Đoàn Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: có thể thỏa thuận theo năng lực

• Được hưởng lễ tết, ngày nghỉ áp dụng theo công thức chung của toàn bộ nhận sự tại công ty.

• Được Ký HĐLĐ , tham gia BHXH, được hỗ trợ nhiệt tình trong công việc.

-Mở công ty, theo dõi pháp lý của nhóm công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Inox Đoàn

