Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Hương Việt Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô BT1, ngõ 191, Phúc Lợi, Long Biên, HN, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn - chứng từ kế toán

- Kê khai và nộp các loại báo cáo thuế theo tháng/quý/năm: báo cáo thuế GTGT, TNCN,

- Các công việc khác theo yêu cầu công việc

- Đối chiếu và chốt công nợ phải trả các nhà cung cấp thực phẩm

- Đối chiếu và chốt tổng suất ăn phải thu từng trường hàng tháng

- Báo cáo tổng công nợ phải thu hàng tháng (TH, THCS, mầm non, tiệc ...), cập nhật báo cáo tình hình phải thu hàng tuần.

- Báo cáo chốt tổng công nợ phải trả hàng tháng các nhà cung cấp, cập nhật báo cáo tình hình phải trả hàng tuần

- Các công việc khác theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành kế toán (có thể chấp nhận cao đẳng nếu đã có kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm)

- Có kinh nghiệm về các phần hành chuyên môn (1-2 năm);

- Có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế (là 1 lợi thế )

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc

Tại Công ty TNHH Hương Việt Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hương Việt Sinh

