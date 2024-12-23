Tuyển Kế toán thuế Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng.

- Viết hóa đơn GTGT cho khách hàng ở tất cả các cơ sở của Tập đoàn.

- Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế, trực tiếp cung cấp chứng từ, tài liệu, giải trình số liệu và các vấn đề liên quan đến thuế cho các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Lập Báo cáo tài chính và nộp Báo cáo theo đúng quy định Nhà nước.

- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế GTGT (nếu có), thuế môn bài và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc tài chính.

* QUYỀN LỢI

- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)

- Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

- Cơ hội thăng tiến cao

- Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: Từ 25 tuổi trở lên

- Kinh nghiệm làm việc: 2 - 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán thuế của các Công ty.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính

- Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành du lịch khách sạn, trung thực.

Tại Tập đoàn Khách Sạn A25 Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1 lần trong 1 năm

Quà chúc mừng sinh nhật

Được review 2 lần trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Khách Sạn A25

