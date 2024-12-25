Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 196 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Hoạch toán, kiểm tra cân đối doanh thu, chi phí của các chi nhánh
- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách (nếu có)
- Lập bảng kê và xuất hóa đơn bán hàng hằng ngày.
- Nhập liệu sổ sách kế toán trên phần mềm Fast
- Lập và nộp Báo cáo thuế hàng quý công ty và chi nhánh
- Lập và nộp Báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế TNDN, TNCN
- Lập và nộp Báo cáo thống kê cho cơ quan thống kê
- Lập các báo cáo theo yêu cầu cẩu cấp quản lý
- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên và Lợi thế:
CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG
BIẾT SỬ DỤNG PHẦN MỀM FAST A
GIỎI EXCEL
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán có kinh nghiệm từ 2-3 NĂM
- Nắm bắt, hiểu rõ LUẬT THUẾ HIỆN HÀNH
- Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê
- Có kỹ năng làm việc độc lập, năng động, nhɑnh nhạy, trung thực, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, lương tháng thứ 13, thưởng KPI Quý, thưởng nóng (nếu có) và các chế độ khác Công ty/nhà nước. Tham gia BHXH đầy đủ;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài để nâng cao kiến thức chuyên môn
- Được tham gia vào các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng do Công ty tổ chức.
- Được làm việc ổn định, lâu dài theo mức độ cam kết của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIG FUN

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P.910, Tòa Nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

