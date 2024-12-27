Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 229 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hiện các công việc hàng ngày, theo dõi và tính giá thành công trình/ dự án

- Theo dõi và hạch toán các khoản vay ngân hàng, ( khế ước , nhận nợ…)

- Quản lý công nợ.

- Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán

- Theo dõi, quản lý các hợp đồng kinh tế phát sinh

- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm

- Cân đối lãi lỗ cuối năm

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế TNCN năm

- Lập các báo cáo theo yêu cầu của BLĐ

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan Kế toán kiểm toán

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

- Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc

-Thỏa thuận tùy theo năng lực.

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm; Tham gia BHXH theo quy định của Nhà Nước .

- Được tham gia các khóa Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

- được cấp phát quần áo đồng phục.

