Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
- Hồ Chí Minh:
- số 229 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
-Thực hiện các công việc hàng ngày, theo dõi và tính giá thành công trình/ dự án
- Theo dõi và hạch toán các khoản vay ngân hàng, ( khế ước , nhận nợ…)
- Quản lý công nợ.
- Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán
- Theo dõi, quản lý các hợp đồng kinh tế phát sinh
- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm
- Cân đối lãi lỗ cuối năm
- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế TNCN năm
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của BLĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
- Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm; Tham gia BHXH theo quy định của Nhà Nước .
- Được tham gia các khóa Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.
- được cấp phát quần áo đồng phục.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
