Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Lê Văn Duyệt, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi xuất hóa đơn điện tử và các thủ tục liên quan đến hóa đơn

- Theo dõi hợp đồng mua vào bán ra kèm BBNT tương ứng theo quy định.

- Hàng tháng lập BC thuế TNCN, GTGT, BC thống kê

- Nhập các dữ liệu phát sinh liên quan đến thuế vào PM Amis Misa

- Lập BCTC, TNDN có sự hỗ trợ của trưởng phòng

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan.

Công việc khác

Theo sự phân công của trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

V. BẰNG CẤP VÀ CHỨNG CHỈ

Tối thiểu:

. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành kinh tế, kế toán, kiểm toán, ... và các ngành nghề có liên quan.

VII. NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG

- Hiểu biết về nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Có khả năng xử lý công việc nhanh chóng theo đúng quy định

- Có bản lĩnh và tự tin xử lý các công việc thuộc chuyên môn

VII. KINH NGHIỆM

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Đã từng làm việc ở công ty dịch vụ marketing hay công ty sản xuất là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Thỏa thuận tùy theo năng lực

- Mỗi năm công ty chi thưởng 1 lần vào cuối năm, tùy theo tình hình kinh doanh của công ty

- Được đóng BHXH theo quy định khi là nhân viên chính thức, và nghỉ phép theo quy định của nhà nước

- Ngoài ra công ty còn có thưởng vào dịp tết và các ngày lễ lớn trong năm

- Hàng năm công ty có tổ chức team bulding, du lịch, YEP để nhân viên được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.