Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc
- Hồ Chí Minh:
- 115 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Xuất hóa đơn, hạch toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày (lĩnh vực cho thuê xe ô tô tự lái)
- Các công việc liên quan tới sổ sách chứng từ và báo cáo thuế
- Kê khai thuế (GTGT, TNCN,...) hàng tháng, quý năm, làm Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế.
- Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn.
-Có thể làm online trước tết, sau tết làm fulltime
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Có kinh nghiệm 2 năm trở lên vị trí tương đương
– Thành thạo vi tính văn phòng (Word, excel)
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ thứ hai đến thứ bảy (thứ bảy làm nửa ngày)
- Các chế độ khác: Thưởng sinh nhật, lễ tết theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
