Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 115 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xuất hóa đơn, hạch toán, xử lý các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày (lĩnh vực cho thuê xe ô tô tự lái)

- Các công việc liên quan tới sổ sách chứng từ và báo cáo thuế

- Kê khai thuế (GTGT, TNCN,...) hàng tháng, quý năm, làm Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế.

- Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn.

-Có thể làm online trước tết, sau tết làm fulltime

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ: Tốt nghiệp TC-CĐ-ĐH ngành kế toán, tài chính.

– Có kinh nghiệm 2 năm trở lên vị trí tương đương

– Thành thạo vi tính văn phòng (Word, excel)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-12 triệu (thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Làm việc từ thứ hai đến thứ bảy (thứ bảy làm nửa ngày)

- Các chế độ khác: Thưởng sinh nhật, lễ tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phúc

