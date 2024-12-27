Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Citilight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Jamona Heights, Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Kế toán thuế

Quản lý các chứng từ số liệu, chứng từ kế toán và hạch toán theo quy định.

Quản lý thông tin khai báo thuế, quyết toán thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và thuếkhác định kỳ

Báo cáo thuế định kỳ theo quy định.

Báo cáo phân tích nội bộ theo tháng, quý và năm

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao; đối chiếu, theo dõi công nợ nhà cung cấp

Thực hiện các giao dịch rút, gửi tiền, ủy nhiệm chi và các giao dịch khác với ngân hàng.

Làm việc với cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà Nước khác.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương

Ưu tiên có kiến thức vững về thuế, biết báo cáo thuế, có kinh nghiệm quyết toán thuế

Biết Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

Biết sử dụng tin học văn phòng (Excel..) và phần mềm kế toán (Misa…)

Cẩn thận, trung thực, siêng năng và có trách nhiệm với công việc

Am hiểu chính sách và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Up to 12 triệu/tháng, còn thoả thuận theo năng lực

Thưởng các Quý hàng năm

Thưởng lương tháng 13, lễ, tết, sinh nhật…

Du lịch hàng năm

Tăng lương hàng năm

Công ty đóng 100% các loại bảo hiểm theo đúng quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

