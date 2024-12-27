Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Citilight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Jamona Heights, Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Quản lý các chứng từ số liệu, chứng từ kế toán và hạch toán theo quy định.
Quản lý thông tin khai báo thuế, quyết toán thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và thuế khác định kỳ
Quản lý thông tin khai báo thuế, quyết toán thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và thuế
khác định kỳ
Báo cáo thuế định kỳ theo quy định.
Báo cáo phân tích nội bộ theo tháng, quý và năm
Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao; đối chiếu, theo dõi công nợ nhà cung cấp
Thực hiện các giao dịch rút, gửi tiền, ủy nhiệm chi và các giao dịch khác với ngân hàng.
Làm việc với cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà Nước khác.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương
Ưu tiên có kiến thức vững về thuế, biết báo cáo thuế, có kinh nghiệm quyết toán thuế
Biết Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
Biết sử dụng tin học văn phòng (Excel..) và phần mềm kế toán (Misa…)
Cẩn thận, trung thực, siêng năng và có trách nhiệm với công việc
Am hiểu chính sách và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Up to 12 triệu/tháng, còn thoả thuận theo năng lực
Thưởng các Quý hàng năm
Thưởng lương tháng 13, lễ, tết, sinh nhật…
Du lịch hàng năm
Tăng lương hàng năm
Công ty đóng 100% các loại bảo hiểm theo đúng quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Citilight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

