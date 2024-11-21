Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN
- Hưng Yên:
- Nhà máy dây cáp điện Đông Thành Hưng Yên, Thôn Tử Cầu, Xã, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên
- 190 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc kê khai báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định hiện hành
2. Hoàn thiện cống tác hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm kế toán theo đúng quy định
3. Thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp theo hàng tháng
4. Tính giá thành sản phẩm, lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN cuối năm theo đúng quy định.
5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế
Được đào tạo đúng chuyên ngành kế toán. Năm vững các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Am hiểu luật thuế, tích cực cập nhật các sắc thuế khi có thay đổi từ các cơ quan chức năng
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm Fast
Có thể di chuyển 2 nơi làm việc: VP Hà Nội- 190 Sài Đồng, Long Biên và Nhà máy Hưng Yên ( Có xe đưa đón)
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bhxh theo quy định của Luật
Các chế độ ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, trung thu, du lịch,... theo quy định Công ty
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lợi nhuận (nếu có)
Thưởng Lễ Tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN
