Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Quỳnh làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Quỳnh
- Vĩnh Phúc:
- TataMart Thanh Lãng, Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm thuế
2.Thực hiện các báo cáo định kỳ cho cơ quan thuế
3.Lưu trữ sổ sách, chứng từ, cập nhật sự thay đổi của pháp luật về thuế
4.Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp trên quản lý trực tiếp giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, Bravo
3. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
4. Độ tuổi 22 tuổi trở lên
5. Giới tính: Nam/ Nữ đều được
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Quỳnh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng tháng 13
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: (BHYT, BHXH, BHTN,..) và các chế độ theo nội quy, quy chế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Quỳnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
