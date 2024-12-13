Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Quỳnh làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - TataMart Thanh Lãng, Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm thuế

2.Thực hiện các báo cáo định kỳ cho cơ quan thuế

3.Lưu trữ sổ sách, chứng từ, cập nhật sự thay đổi của pháp luật về thuế

4.Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp trên quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành: Kế Toán, Quản trị kinh doanh,...

2. Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, Bravo

3. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

4. Độ tuổi 22 tuổi trở lên

5. Giới tính: Nam/ Nữ đều được

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Quỳnh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động,

Lương thưởng tháng 13

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật: (BHYT, BHXH, BHTN,..) và các chế độ theo nội quy, quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Nhật Quỳnh

