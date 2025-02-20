Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Nguyễn Trãi, Hùng Vương,Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

– Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.
– Quyết toán thuế hàng năm
– Lập Báo cáo tài chính và nộp báo cáo theo đúng quy định Nhà nước.
– Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Lãnh đạo.
– Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.
– Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
– Cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
– Thành thạo excel và nắm vững các quy định về thuế hiện hành.

Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II Thì Được Hưởng Những Gì

– Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
– Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
– Cơ hội học hỏi, tiếp cận và đào tạo nhiều lĩnh vực công việc mới để mở rộng kinh nghiệm, phát triển nghề nghiệp;
– Cung cấp trang thiết bị theo nhu cầu công việc, phương tiện đi công tác,...
– Bữa trưa tại công ty miễn phí;
– Tham gia chương trình du lịch, team-building, giao lưu và kết nối nội bộ;
– Các chế độ phúc lợi khác trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Nguyễn Trãi Hùng Vương Phúc Yên Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

