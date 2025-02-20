Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II
- Vĩnh Phúc:
- Nguyễn Trãi, Hùng Vương,Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
– Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.
– Quyết toán thuế hàng năm
– Lập Báo cáo tài chính và nộp báo cáo theo đúng quy định Nhà nước.
– Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Lãnh đạo.
– Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
– Cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
– Thành thạo excel và nắm vững các quy định về thuế hiện hành.
Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II Thì Được Hưởng Những Gì
– Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
– Cơ hội học hỏi, tiếp cận và đào tạo nhiều lĩnh vực công việc mới để mở rộng kinh nghiệm, phát triển nghề nghiệp;
– Cung cấp trang thiết bị theo nhu cầu công việc, phương tiện đi công tác,...
– Bữa trưa tại công ty miễn phí;
– Tham gia chương trình du lịch, team-building, giao lưu và kết nối nội bộ;
– Các chế độ phúc lợi khác trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI