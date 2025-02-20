Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Nguyễn Trãi, Hùng Vương,Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

– Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

– Quyết toán thuế hàng năm

– Lập Báo cáo tài chính và nộp báo cáo theo đúng quy định Nhà nước.

– Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Lãnh đạo.

– Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

– Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

– Cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

– Thành thạo excel và nắm vững các quy định về thuế hiện hành.

Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II Thì Được Hưởng Những Gì

– Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

– Lộ trình thăng tiến rõ ràng;

– Cơ hội học hỏi, tiếp cận và đào tạo nhiều lĩnh vực công việc mới để mở rộng kinh nghiệm, phát triển nghề nghiệp;

– Cung cấp trang thiết bị theo nhu cầu công việc, phương tiện đi công tác,...

– Bữa trưa tại công ty miễn phí;

– Tham gia chương trình du lịch, team-building, giao lưu và kết nối nội bộ;

– Các chế độ phúc lợi khác trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II

