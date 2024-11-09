Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Hồng Ngọc Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán thuế nội bộ cho công ty trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng/khách sạn

Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu thuế với cơ quan thuế

Tính toán và đề xuất các phương án tối ưu hóa thuế cho công ty

Cập nhật các chính sách, quy định mới về thuế và kế toán liên quan đến ngành du lịch, nhà hàng/khách sạn

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin, chứng từ cần thiết cho công tác kế toán thuế

Tham gia lập kế hoạch tài chính và ngân sách liên quan đến thuế

Hỗ trợ trong các cuộc kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước

Lưu trữ và quản lý hồ sơ, chứng từ thuế theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, công ty sẽ đào tạo

Có kiến thức cơ bản về kế toán thuế và các loại thuế liên quan đến doanh nghiệp

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng đọc hiểu và áp dụng các văn bản pháp luật về thuế

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng phân tích số liệu và giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc các chứng chỉ liên quan đến thuế

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Hồng Ngọc Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cơ hội thăng tiến trong ngành du lịch, nhà hàng/khách sạn

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Được sử dụng các dịch vụ ưu đãi của công ty (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Hồng Ngọc Hà

