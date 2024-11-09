Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Hồng Ngọc Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Hồng Ngọc Hà
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán thuế nội bộ cho công ty trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng/khách sạn
Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu thuế với cơ quan thuế
Tính toán và đề xuất các phương án tối ưu hóa thuế cho công ty
Cập nhật các chính sách, quy định mới về thuế và kế toán liên quan đến ngành du lịch, nhà hàng/khách sạn
Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin, chứng từ cần thiết cho công tác kế toán thuế
Tham gia lập kế hoạch tài chính và ngân sách liên quan đến thuế
Hỗ trợ trong các cuộc kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước
Lưu trữ và quản lý hồ sơ, chứng từ thuế theo quy định
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, công ty sẽ đào tạo
Có kiến thức cơ bản về kế toán thuế và các loại thuế liên quan đến doanh nghiệp
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng đọc hiểu và áp dụng các văn bản pháp luật về thuế
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng phân tích số liệu và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc các chứng chỉ liên quan đến thuế
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Hồng Ngọc Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội thăng tiến trong ngành du lịch, nhà hàng/khách sạn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Được sử dụng các dịch vụ ưu đãi của công ty (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Hồng Ngọc Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
