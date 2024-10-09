Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT RENZE Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của kế toán tổng hợp kiêm kế toán thuế

- Quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kế toán, đảm bảo số liệu được ghi chép đầy đủ, chính xác

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh lên Ban Giám đốc

- Giám sát ngân sách công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện theo kế hoạch và ngân sách

- Quản lý thuế và nợ của công ty

- Kê khai, nộp thuế và báo cáo quyết toán theo quy định của cơ quan Thuế

- Làm việc với cơ quan Thuế về các vấn đề liên quan, liên hệ với chính quyền địa phương về việc hoàn thuế, miễn thuế

- Chuẩn bị tài liệu để nộp và khai báo cho phòng thuế. (báo cáo hàng tháng / hàng quý / hàng năm): Thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập công ty (TNDN), báo cáo về việc sử dụng hóa đơn VAT và báo cáo liên quan đến báo cáo tài chính;

- Phối hợp với các phòng ban và các công ty khác theo yêu cầu cụ thể.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán – Tài chính

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuế tối thiểu 3 năm

- Thành thạo máy tính văn phòng và có thể sử dụng phần mềm kế toán (ERP, SAP)

- Nắm vững các quy định về kế toán và đặc biệt về lĩnh vực thuế, các quy định, chính sách về thuế và các nguyên tắc về hạch toán, định khoản kế toán.

- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng hợp tác hài hòa với đồng nghiệp trong và ngoài bộ phận, nhiệt tình, lạc quan, cầu tiến và có khả năng chịu áp lực cao;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT RENZE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

- Thưởng cuối năm, thưởng tháng 13 theo quy định của công ty

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định của Luật lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Sắp xếp ký túc xá miễn phí, bao ăn 3 bữa

- Tham gia các hoạt động văn hóa xí nghiệp định kỳ hàng năm do công đoàn và công ty tổ chức

- Có cơ hội đi tập huấn đào tạo và giao lưu công việc với các công ty con trong nước và ở Trung Quốc

- Có xe đưa đón từ TP Biên Hòa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT RENZE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin