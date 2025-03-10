Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 71 Thạch Thị Thanh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

CÔNG VIỆC:
- Tiếp nhận, kiểm tra, tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.
- Tập hợp các hóa đơn chứng từ phát sinh cũng như hạch toán và ghi sổ sách các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.
- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.
- Theo dõi công nợ với khách hàng, công nợ với nhà cung cấp.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Thực hiện cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của cấp trên.
- Lên báo cáo phải thu hàng tháng, báo cáo thuế VAT, báo cáo tài chính, báo cáo PIT hàng quý.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa.
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, tự tổ chức, sắp xếp công việc, kỹ năng làm việc nhóm.
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên tâm với công việc.
- Nữ: Từ 25 – 40t

Tại CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ:
- Lương tháng 13 + thưởng Tết (theo tình hình kinh doanh hằng năm)
- Thưởng Tết dương lịch, lễ 30/04 – 01/05, lễ 02/09.
- Thưởng sinh nhật + các chế độ khác.
- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại…
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Floor 05th, Songdo Building, 62A Pham Ngoc Thach Str., Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

