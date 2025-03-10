Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ORIENT DRAGON FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 71 Thạch Thị Thanh,Hồ Chí Minh

CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận, kiểm tra, tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.

- Tập hợp các hóa đơn chứng từ phát sinh cũng như hạch toán và ghi sổ sách các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

- Theo dõi công nợ với khách hàng, công nợ với nhà cung cấp.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Thực hiện cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của cấp trên.

- Lên báo cáo phải thu hàng tháng, báo cáo thuế VAT, báo cáo tài chính, báo cáo PIT hàng quý.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng

YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa.

- Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, tự tổ chức, sắp xếp công việc, kỹ năng làm việc nhóm.

- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên tâm với công việc.

- Nữ: Từ 25 – 40t

CHẾ ĐỘ:

- Lương tháng 13 + thưởng Tết (theo tình hình kinh doanh hằng năm)

- Thưởng Tết dương lịch, lễ 30/04 – 01/05, lễ 02/09.

- Thưởng sinh nhật + các chế độ khác.

- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại…

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

