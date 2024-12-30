Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH 7STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH 7STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH 7STAR
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH 7STAR

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH 7STAR

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 41 Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện các hoạt động kế toán của một kế toán nội bộ: định khoản, xuất hoá đơn,quản lý hàng hoá xuất nhập trong kho, ghi chép thu chi của công ty, quản lý các giấy tờ mà kế toán phải làm.
- Kiêm thủ quỹ, quản lý thu chi tiền mặt hàng ngày
- Quản lý dòng tiền công ty, đảm bảo định mức cho các phòng ban nằm trong kế hoạch cho phép
- Xác nhận đơn hàng của khách hàng, báo kho giao hàng
- Chịu trách nhiệm gửi công nợ cho khách sau khi giao hàng, theo dõi công nợ và thu hồi công nợ đúng hạn.
- Phối hợp với các bộ phận khác như: sales, CSKH, kho, kĩ thuật để nắm bắt tình hình của khách hàng, thu hồi công nợ kịp thời
- Lưu trữ chứng từ, theo dõi, quản lý các hoạt động của phòng kế toán sao cho hoạt động hiệu quả nhất
- Phối hợp với kế toán thuế để làm đúng và đủ các thủ tục cho cơ quan thuế
- Các công việc khác theo sự điều phối của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên từ 23 - 35 tuổi
- Có đạo đức tốt, Thiện lương, Chân thành, Thật thà và thích làm việc với những con số.
- Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa, có khả năng tự học tập phát triển chuyên môn trong nghề.
- Mong muốn có công việc ổn định, môi trường làm việc thoải mái và không bị áp lực nhiều.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán hoặc tài chính hoặc các ngành có liên quan hoặc đã học nghiệp vụ kế toán và có kinh nghiệm trên 2 năm
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận tỉ mỉ, giao tiếp và xử lý tình huống tốt
- Giữ bí mật các thông tin bảo mật của công ty
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã làm hồ sơ thuế và làm việc với cơ quan thuế

Tại CÔNG TY TNHH 7STAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực (8tr - 12tr)
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp , sáng tạo, trẻ trung.
- Lương ổn định, được đóng đầy đủ bảo hiểm y tế, BHXH, thai sản, hưởng các chế độ trợ cấp của công ty.
- Hưởng đầy đủ theo chính sách của nhà nước
- Được làm trong môi trường thoải mái, thân thiện, luôn tạo điều kiện phát triển, chính sách gắn bó lâu dài.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cần thiết cho công việc: máy tính, điện thoại, đồng phục,...
- Được đào tạo thường xuyên các kĩ năng để trở thành quản lý, phục vụ công việc tốt hơn
- Tham gia các hoạt động nghỉ mát, sinh nhật, học tập,... của công ty
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 - Sáng : 8h00 – 11h30, Chiều : 13h00 – 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 7STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 7STAR

CÔNG TY TNHH 7STAR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 41 Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

