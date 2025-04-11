Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16BT1 Bán Đảo Linh Đàm - phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel là bắt buộc

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

