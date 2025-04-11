Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 16BT1 Bán Đảo Linh Đàm
- phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.
Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel là bắt buộc
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
