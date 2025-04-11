Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 21 Triệu

Mức lương 19 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 19 - 21 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ thu chi nội bộ quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.

Theo dõi, kiểm tra công nợ nhà cung cấp và khách hàng.

Theo dõi, kiểm tra số dư cuối kỳ của các báo cáo chi tiết so với tổng hợp.

Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong xử lý công việc của bộ phận kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 19 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành tài chính kế toán trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tạo BOM, tính cost & làm việc trong lĩnh vực F&B

2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương

Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán (Misa)

Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT, ngày phép...)

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết theo chế độ của công ty

Tham gia team building, du lịch hàng năm

Hỗ trợ tiền ăn trưa (35K/b)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.