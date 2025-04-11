Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: M11

- 01, Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm soát toàn bộ khoản thu chi phát sinh từ hoạt động kinh doanh
Đảm bảo ghi nhận chính xác, kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Thực hiện đối chiếu số liệu thu chi với sổ sách, chứng từ và báo cáo ngân hàng
Theo dõi, kiểm soát và đôn đốc thu hồi các khoản công nợ từ khách hàng, đối tác
Quản lý các khoản phải trả cho nhà cung cấp, đối tác và các dịch vụ liên quan
Lập kế hoạch thanh toán và báo cáo nợ định kỳ
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công nợ
Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm theo quy định
Cung cấp báo cáo phân tích chi tiết về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác
Tính toán và lập tờ khai các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, và các loại thuế khác
Đảm bảo nộp thuế đúng hạn, đầy đủ theo quy định
Kiểm tra và đảm bảo các khoản thuế liên quan đến các giao dịch được tính toán chính xác
Cập nhật thường xuyên các thay đổi trong luật thuế và điều chỉnh quy trình cho phù hợp
Đại diện công ty làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết
Tính toán và chi trả lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên theo quy định
Quản lý các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân
Lập và nộp báo cáo bảo hiểm định kỳ theo quy định
Theo dõi và quản lý các chế độ phúc lợi của nhân viên
Hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các vấn đề liên quan đến tài chính, lương thưởng
Phối hợp với giám đốc tài chính xây dựng kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn
Lập dự trù tài chính cho công ty và cập nhật định kỳ
Phân tích tình hình tài chính, dòng tiền và đề xuất phương án tối ưu
Quản lý và lưu trữ có hệ thống các tài liệu tài chính: hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, báo cáo..
Chuẩn bị và cung cấp đầy đủ hồ sơ cho các đợt kiểm toán, thanh tra thuế
Quản lý con dấu, chứng từ và tài liệu quan trọng của công ty
Hỗ trợ các thủ tục hành chính văn phòng
Quản lý, cập nhật và bảo mật cơ sở dữ liệu tài chính của công ty
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các hệ thống lưu trữ dữ liệu
Đề xuất cải tiến quy trình quản lý dữ liệu tài chính nhằm nâng cao hiệu quả làm việc
Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của thông tin tài chính
Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính
Tư vấn cho các bộ phận về các quy định tài chính, kế toán và thuế
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kế toán, thuế
Thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng (MISA, Fast, Bravo...)
Sử dụng thành thạo Excel và các công cụ Office
Kiến thức vững về chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định thuế hiện hành
Khả năng phân tích số liệu tốt và lập báo cáo tài chính
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Bao gồm: lương cứng + Thưởng hiệu quả công việc
Thưởng cuối năm theo quy định của công ty
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn
Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 51 Đường Thanh Liệt, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

