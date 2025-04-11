Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: M11 - 01, Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm soát toàn bộ khoản thu chi phát sinh từ hoạt động kinh doanh

Đảm bảo ghi nhận chính xác, kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Thực hiện đối chiếu số liệu thu chi với sổ sách, chứng từ và báo cáo ngân hàng

Theo dõi, kiểm soát và đôn đốc thu hồi các khoản công nợ từ khách hàng, đối tác

Quản lý các khoản phải trả cho nhà cung cấp, đối tác và các dịch vụ liên quan

Lập kế hoạch thanh toán và báo cáo nợ định kỳ

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công nợ

Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm theo quy định

Cung cấp báo cáo phân tích chi tiết về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác

Tính toán và lập tờ khai các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, và các loại thuế khác

Đảm bảo nộp thuế đúng hạn, đầy đủ theo quy định

Kiểm tra và đảm bảo các khoản thuế liên quan đến các giao dịch được tính toán chính xác

Cập nhật thường xuyên các thay đổi trong luật thuế và điều chỉnh quy trình cho phù hợp

Đại diện công ty làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết

Tính toán và chi trả lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên theo quy định

Quản lý các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân

Lập và nộp báo cáo bảo hiểm định kỳ theo quy định

Theo dõi và quản lý các chế độ phúc lợi của nhân viên

Hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các vấn đề liên quan đến tài chính, lương thưởng

Phối hợp với giám đốc tài chính xây dựng kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn

Lập dự trù tài chính cho công ty và cập nhật định kỳ

Phân tích tình hình tài chính, dòng tiền và đề xuất phương án tối ưu

Quản lý và lưu trữ có hệ thống các tài liệu tài chính: hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, báo cáo..

Chuẩn bị và cung cấp đầy đủ hồ sơ cho các đợt kiểm toán, thanh tra thuế

Quản lý con dấu, chứng từ và tài liệu quan trọng của công ty

Hỗ trợ các thủ tục hành chính văn phòng

Quản lý, cập nhật và bảo mật cơ sở dữ liệu tài chính của công ty

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các hệ thống lưu trữ dữ liệu

Đề xuất cải tiến quy trình quản lý dữ liệu tài chính nhằm nâng cao hiệu quả làm việc

Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của thông tin tài chính

Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính

Tư vấn cho các bộ phận về các quy định tài chính, kế toán và thuế

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kế toán, thuế

Thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng (MISA, Fast, Bravo...)

Sử dụng thành thạo Excel và các công cụ Office

Kiến thức vững về chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định thuế hiện hành

Khả năng phân tích số liệu tốt và lập báo cáo tài chính

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Bao gồm: lương cứng + Thưởng hiệu quả công việc

Thưởng cuối năm theo quy định của công ty

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn

Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

