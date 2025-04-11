Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 167, Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Theo dõi thu chi của công ty

Làm thanh toán theo quy trình của công ty

Làm hợp đồng

Báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật

Làm sổ sách theo đúng quy định của luật Kế toán

Báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên

Theo dõi công nợ, nhắc các bộ phận khác thu công nợ

Hỗ trợ công tác tuyển dụng

Xây dựng và hoàn thiện quy định, quy chế nội bộ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – kiểm toán

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên

Có chứng chỉ kế toán trưởng là một lợi thế

Cẩn thận, trung thực

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Am hiểu các quy định về thuế, luật kế toán, BHXH

Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 15 Triệu

BHXH theo quy định của Nhà nước

Nghỉ phép theo quy định của luật lao động

Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỷ, các ngày lễ Tết khác được thưởng theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

