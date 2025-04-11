Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 167, Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi thu chi của công ty
Làm thanh toán theo quy trình của công ty
Làm hợp đồng
Báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật
Làm sổ sách theo đúng quy định của luật Kế toán
Báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên
Theo dõi công nợ, nhắc các bộ phận khác thu công nợ
Hỗ trợ công tác tuyển dụng
Xây dựng và hoàn thiện quy định, quy chế nội bộ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – kiểm toán
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên
Có chứng chỉ kế toán trưởng là một lợi thế
Cẩn thận, trung thực
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Am hiểu các quy định về thuế, luật kế toán, BHXH

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 15 Triệu
BHXH theo quy định của Nhà nước
Nghỉ phép theo quy định của luật lao động
Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỷ, các ngày lễ Tết khác được thưởng theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 167 Phố Gia Quất, Long Biên, Hà Nội

