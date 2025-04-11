Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 ngõ 167, Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Theo dõi thu chi của công ty
Làm thanh toán theo quy trình của công ty
Làm hợp đồng
Báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật
Làm sổ sách theo đúng quy định của luật Kế toán
Báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên
Theo dõi công nợ, nhắc các bộ phận khác thu công nợ
Hỗ trợ công tác tuyển dụng
Xây dựng và hoàn thiện quy định, quy chế nội bộ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – kiểm toán
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên
Có chứng chỉ kế toán trưởng là một lợi thế
Cẩn thận, trung thực
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Am hiểu các quy định về thuế, luật kế toán, BHXH
Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12 - 15 Triệu
BHXH theo quy định của Nhà nước
Nghỉ phép theo quy định của luật lao động
Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỷ, các ngày lễ Tết khác được thưởng theo quy chế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
