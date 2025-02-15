Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NRTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 40 đường B2, Khu đô thị Sala Phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Thu thập, lưu trữ và xử lý các dữ liệu trên các chứng từ, hóa đơn hàng ngày. Kiểm tra các chứng từ, hóa đơn hợp lệ để đưa vào sổ sách kế toán.

Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức đã xác định để kịp thời phát hiện và xử lý những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

Lập các tờ khai thuế Quý các báo cáo theo quy định.

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và báo cáo giải trình chi tiết.

Theo giõi và đối chiếu công nợ khách hàng, NCC.

Lập hoá đơn GTGT bán ra cho khách hàng theo quy định.

Báo cáo tuần cho trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm về kế toán tổng hợp

Thành thạo sử dụng phần mềm Misa

Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực và làm việc với cường độ cao

Ứng viên có kinh nghiệm nhập hàng nhập khẩu và khai báo thuế là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NRTK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 14,000,000VND đến 15,000,000VND/tháng + thưởng lễ Tết/ thưởng năm

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ thân thiện, cơ hội tiếp xúc với các khách hàng và doanh nghiệp thuộc phân khúc cao cấp

Cơ hội thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NRTK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin