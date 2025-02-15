Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NRTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NRTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NRTK
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH NRTK

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NRTK

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 40 đường B2, Khu đô thị Sala Phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Thu thập, lưu trữ và xử lý các dữ liệu trên các chứng từ, hóa đơn hàng ngày. Kiểm tra các chứng từ, hóa đơn hợp lệ để đưa vào sổ sách kế toán.
Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức đã xác định để kịp thời phát hiện và xử lý những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
Lập các tờ khai thuế Quý các báo cáo theo quy định.
Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và báo cáo giải trình chi tiết.
Theo giõi và đối chiếu công nợ khách hàng, NCC.
Lập hoá đơn GTGT bán ra cho khách hàng theo quy định.
Báo cáo tuần cho trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm về kế toán tổng hợp
Thành thạo sử dụng phần mềm Misa
Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực và làm việc với cường độ cao
Ứng viên có kinh nghiệm nhập hàng nhập khẩu và khai báo thuế là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NRTK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 14,000,000VND đến 15,000,000VND/tháng + thưởng lễ Tết/ thưởng năm
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ thân thiện, cơ hội tiếp xúc với các khách hàng và doanh nghiệp thuộc phân khúc cao cấp
Cơ hội thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NRTK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NRTK

CÔNG TY TNHH NRTK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 40 Đường B2, KĐT Sala, P. An Lợi Đông, Q.2.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

