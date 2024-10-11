Tuyển Kế toán tổng hợp JUMAX VINA CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

JMô tả công việc:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán, xuất hóa đơn VAT

- Hạch toán doanh thu, chi phí, công nợ, các nghiệp vụ khác, thuế GTGT

- Theo dõi công nợ phải thu phải trả để thanh toán tiền hàng theo đúng kỳ hạn và thu hồi nợ

- Kiểm tra thông tin khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng khi có phát sinh mới

- Theo dõi việc luân chuyển hàng hóa trong các kho

- Tính lương, đăng ký BHXH cho nhân viên công ty (ít nhân viên)

- Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý và BGD

(chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

-Thử việc 3 tháng.

-Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

-Có kinh nghiệm khai báo thuế và làm báo cáo tài chính từ 2 đến 5 năm.

-Nắm vững các quy định, chính sách về thuế (VAT, PIT, CIT, FCT).

-Tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, chủ động lập kế hoạch và triển khai công việc.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

-Trình độ Ngoại Ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.

Tại JUMAX VINA CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Gross từ 12-15tr (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

BHXH, BHYT, Sinh nh ……

12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JUMAX VINA CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin