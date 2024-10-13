Tuyển Kế toán tổng hợp TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 39, đường Đào Trí, KP4, phường Phú Thuận, Quận 7, HCM., Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

VAI TRÒ - TRÁCH NHIỆM - Quản lý tài chính, thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty. - Xử lý/Tham vấn đến BGĐ khi nhận thấy tình huống rủi ro liên quan đến tài chính - Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về tài chính tới các phòng ban liên quan - Ghi lại các giao dịch tài chính, phân loại, xử lý, ghi nhận, tổng hợp chứng từ kế toán (kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán,...) - Phân tích dữ liệu tài chính - Quản lý, theo dõi công nợ, theo dõi các vấn đề tài chính trong hoạt động kinh doanh - Cải thiện quy trình làm việc khi cần thiết, phối hợp làm việc cùng các phòng ban khác - Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty. - Chủ động lập kế hoạch tài chính theo chiến lược/định hướng phát triển của Công ty - Các công việc theo khác thuộc chuyên môn, theo sự phân công của cấp trên. - Thời gian làm việc: Sáng thứ 2 đến trưa thứ 7 (8:30 - 12:00; 13:30 - 17:30)
VAI TRÒ - TRÁCH NHIỆM

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.
- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại các vị trí liên quan, ưu tiên từng làm trong ngành phụ trợ ô tô
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định của pháp luật về kế toán.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.
- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint,...power pi), mức tốt
- Tiếng Anh khá, có khả năng hiểu được các tài liệu và kiến thức chuyên ngành
- Có khả năng linh động làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, nhạy bén với số liệu
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc logic
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các nhân sự/phòng ban liên quan
- Chủ động trong công việc
- Tự học, phát triển bản thân và liên tục cải tiến năng lực chuyên môn
- Khả năng EQ khá, tư duy tích cực
- Thích nghi kịp thời với sự chuyển đổi, cải tiến của Công ty
- Có khả năng multitasking là một lợi thế

Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10 - 14M (Thỏa thuận theo đúng năng lực và kinh nghiệm)
- Chính sách nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định Luật lao động hiện hành
- BHXH, TNLĐ - BNN, BHYT, BHTN.
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Có cơ hội được hỗ trợ nơi ở không tốn phí tại các căn hộ cao cấp (River Panorama,...)
- Hỗ trợ chi phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
- Thưởng lễ tết, sinh nhật, đám hiếu hỉ, phụ cấp cá nhân.
- Tổ chức liên hoan, du lịch định kỳ hằng năm
- Chính sách xét tăng lương định kỳ bằng hình thức tự chủ động và được đề xuất từ cấp trên.
- Tích cực, năng động, trẻ trung, tự chủ, thoải mái.
- Chuyên nghiệp, có tiềm lực mạnh.
- Được tạo cơ hội phát triển bản thân, năng lực chuyên môn.
- Được tham đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC

TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, tòa nhà Century Tower, 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

