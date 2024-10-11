Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Theo dõi, thực hiện thu chi phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

- Theo dõi các khoản vay ngân hàng

- Thực hiện chứng từ, công nợ

- Hạch toán các chứng từ nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của Doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước: thuế, thống kê, ...báo cáo thuế GTGT, BCTC và các báo cáo theo sự yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan đến phần hành.

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý năm (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trường

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành Tài chính/ Kế toán.

- Có bằng kế toán trưởng hoặc bằng chuyên nghiệp khác về lĩnh vực Tài chính kế toán là 1 điểm cộng.

- Yêu cầu 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực chăn nuôi, đầu tư dự án.

- Hiểu biết Pháp luật Nhà nước về vị trí chuyên môn đảm nhiệm

- Kiến thức chuyên môn về tài chính, kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến. - Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. - Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Du lịch nghỉ mát hằng năm, Khám sức khỏe định kì.

- Thưởng tháng 13.

- Review tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin