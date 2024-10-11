Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Theo dõi, thực hiện thu chi phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Theo dõi các khoản vay ngân hàng
- Thực hiện chứng từ, công nợ
- Hạch toán các chứng từ nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của Doanh nghiệp theo đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước: thuế, thống kê, ...báo cáo thuế GTGT, BCTC và các báo cáo theo sự yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan đến phần hành.
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý năm (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trường
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng kế toán trưởng hoặc bằng chuyên nghiệp khác về lĩnh vực Tài chính kế toán là 1 điểm cộng.
- Yêu cầu 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực chăn nuôi, đầu tư dự án.
- Hiểu biết Pháp luật Nhà nước về vị trí chuyên môn đảm nhiệm
- Kiến thức chuyên môn về tài chính, kế toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Du lịch nghỉ mát hằng năm, Khám sức khỏe định kì.
- Thưởng tháng 13.
- Review tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG NHƠN VIỆT NAM
