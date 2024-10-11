Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH APK TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING
- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghệ Cao, Đường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Xuất hóa đơn VAT
Kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra
Thực hiện các thủ tục thanh toán ngân hàng
Lập các báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán theo yêu cầu
Chấm công, tính lương và làm báo cáo thuế TNCN, BHXH
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Biết áp dụng chặt chẽ các quy định thuế hiện hành, các quy định luật liên quan, nắm chặt chuẩn mực - chế độ kế toán
Các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Xuất hóa đơn VAT
Kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra
Thực hiện các thủ tục thanh toán ngân hàng
Lập các báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán theo yêu cầu
Chấm công, tính lương và làm báo cáo thuế TNCN, BHXH
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Biết áp dụng chặt chẽ các quy định thuế hiện hành, các quy định luật liên quan, nắm chặt chuẩn mực - chế độ kế toán
Các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương (có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm nhập khẩu là 1 lợi thế)
Biết tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Sử dụng thành thạo MS Office
Có thể giao tiếp tiếng Anh (cơ bản)
Cẩn thận, chính xác, chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15.000.000 đ - 18.000.000 đ tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên
Đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNCN đầy đủ
Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Nhà Nước
Thử việc 2 tháng. Mức lương thử việc: 85% mức lương chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI