Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH APK TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH APK TRADING
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghệ Cao, Đường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả Xuất hóa đơn VAT Kiểm soát hóa đơn đầu vào, đầu ra Thực hiện các thủ tục thanh toán ngân hàng Lập các báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán theo yêu cầu Chấm công, tính lương và làm báo cáo thuế TNCN, BHXH Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán Biết áp dụng chặt chẽ các quy định thuế hiện hành, các quy định luật liên quan, nắm chặt chuẩn mực - chế độ kế toán Các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương (có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm nhập khẩu là 1 lợi thế) Biết tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Sử dụng thành thạo MS Office Có thể giao tiếp tiếng Anh (cơ bản) Cẩn thận, chính xác, chăm chỉ, tỉ mỉ, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 đ - 18.000.000 đ tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên Đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNCN đầy đủ Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Nhà Nước Thử việc 2 tháng. Mức lương thử việc: 85% mức lương chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH APK TRADING

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH APK TRADING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: khu Công Nghệ Cao, đường Tăng Nhơn Phú B, tp. Thủ Đức (quận 9 cũ)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

