Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hạch toán kế toán: ghi nhận, phân loại và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

Kiểm soát chi phí, doanh thu, công nợ, tài sản…

Lập báo cáo tài chính định kỳ (quý, năm)

Lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định

Phối hợp với kiểm toán, cơ quan thuế khi cần thiết

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính Kế Toán; Kiểm toán; Tài chính ngân hàng...

- Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán thuế

- Từ 25 tuổi trở lên

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint...) và phần mềm kế toán

- Kỹ năng phân tích, xử lý, tổng hợp số liệu kế toán. Nắm vững nghiệp vụ kế toán liên quan.

- Có khả năng làm việc độc lập;

Tại Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15tr – 20tr (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng tháng 13, tuỳ tình hình kinh doanh sẽ có lương tháng thứ 14+

- Chế độ nâng lương định kỳ và theo hiệu quả công việc

- Tham gia BHXH theo quy định của Luật

- Chế độ khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Sinh nhật, du lịch, nghỉ mát và các hoạt động/sự kiện của Công ty

- Được trao cơ hội, đào tạo phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin