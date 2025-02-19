Tuyển Kế toán tổng hợp Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 - 71 đường 17, khu phố 5, An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

1.Kế toán nội bộ tại văn phòng

Kiếm tra chứng từ canteen gởi về

Báo cáo cost hàng ngày

Bảng chấm công

Nhập liệu

Đối chiếu công nợ

Báo cáo doanh thu

Theo dõi chiết khẩu, khấu hao

Hoạch toán phiếu thu, chi lên phần mềm

Kiểm kê

Theo dõi tài sản

2.Kế toán chi nhánh

Theo dõi tiền mặt tại văn phòng và chi nhánh

Theo dõi công nợ

Báo cáo thuế + bảo hiểm

Báo cáo kết quả kinh doanh

Lập các lệnh chi

Đóng sổ sách, lưu trữ chứng từ

3.Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên

Thành tạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán MISA, FAST

Có kinh nghiệm từ 2 năm vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất, thực phẩm

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận

Thứ 7 nghỉ cách tuần

Bao ăn trưa miễn phí tại văn phòng, được cấp máy tính làm việc.

Tăng lương định kỳ, hàng năm, thưởng theo KPI, thưởng lương tháng 13.

Thưởng tất niên, liên hoan, sinh nhật, quà ngày tết.

Tổ chức du lịch. Các hoạt động khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin