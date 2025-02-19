Tuyển Kế toán tổng hợp Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69

- 71 đường 17, khu phố 5, An Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

1.Kế toán nội bộ tại văn phòng
Kiếm tra chứng từ canteen gởi về
Báo cáo cost hàng ngày
Bảng chấm công
Nhập liệu
Đối chiếu công nợ
Báo cáo doanh thu
Theo dõi chiết khẩu, khấu hao
Hoạch toán phiếu thu, chi lên phần mềm
Kiểm kê
Theo dõi tài sản
2.Kế toán chi nhánh
Theo dõi tiền mặt tại văn phòng và chi nhánh
Theo dõi công nợ
Báo cáo thuế + bảo hiểm
Báo cáo kết quả kinh doanh
Lập các lệnh chi
Đóng sổ sách, lưu trữ chứng từ
3.Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên
Thành tạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán MISA, FAST
Có kinh nghiệm từ 2 năm vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất, thực phẩm

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận
Thứ 7 nghỉ cách tuần
Bao ăn trưa miễn phí tại văn phòng, được cấp máy tính làm việc.
Tăng lương định kỳ, hàng năm, thưởng theo KPI, thưởng lương tháng 13.
Thưởng tất niên, liên hoan, sinh nhật, quà ngày tết.
Tổ chức du lịch. Các hoạt động khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 69-71 Đường 17, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM

