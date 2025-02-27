Tuyển Kế toán tổng hợp amaï Saigon JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại amaï Saigon JSC
- Hồ Chí Minh: 83 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Xuất hóa đơn VAT hàng ngày
• Kiểm tra & xác nhận các đề nghị thanh toán từ các bộ phận khác
• Tạo giao dịch thanh toán (tiền mặt và chuyển khoản)
• Giao dịch ngân hàng
• Tham gia quy trình nhập hàng, kiểm kê hàng vào cùng các bộ phận có liên quan (tần suất 3 tháng/lần)
• Lập chứng từ nhập hàng vào
• Theo dõi công nợ với nhà cung cấp, lập đề nghị thanh toán
• Kiểm tra, đối chiếu bảng kê hóa đơn đầu ra, đầu vào hàng tháng
• Kê khai, báo cáo thuế hàng quý và theo dõi nộp thuế
• Hỗ trợ kiểm kho hàng quý cùng với NV điều phối kho
• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đúng quy định
• Các công việc phát sinh khác liên quan đến chuyên môn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong công tác kế toán
Tại amaï Saigon JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại amaï Saigon JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI