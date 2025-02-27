Tuyển Kế toán tổng hợp amaï Saigon JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Xuất hóa đơn VAT hàng ngày

• Kiểm tra & xác nhận các đề nghị thanh toán từ các bộ phận khác

• Tạo giao dịch thanh toán (tiền mặt và chuyển khoản)

• Giao dịch ngân hàng

• Tham gia quy trình nhập hàng, kiểm kê hàng vào cùng các bộ phận có liên quan (tần suất 3 tháng/lần)

• Lập chứng từ nhập hàng vào

• Theo dõi công nợ với nhà cung cấp, lập đề nghị thanh toán

• Kiểm tra, đối chiếu bảng kê hóa đơn đầu ra, đầu vào hàng tháng

• Kê khai, báo cáo thuế hàng quý và theo dõi nộp thuế

• Hỗ trợ kiểm kho hàng quý cùng với NV điều phối kho

• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đúng quy định

• Các công việc phát sinh khác liên quan đến chuyên môn