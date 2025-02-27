Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH SX TM DV Khuôn Máy Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54 An Dương Vương, P16, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.

Nhập liệu, cập nhật dữ liệu vào phần mềm kế toán.

Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng,

Chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ để thực hiện thanh toán các giao dịch quốc tế (nếu có)

Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, trích khấu hao TSCĐ,..

Kiểm tra giá vốn, giá thành sản phẩm.

Lập báo cáo theo quy định như tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo tình chính năm….

Làm các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng (bao gồm báo cáo ước tính, báo cáo lãi lỗ… (nếu có))

Tham gia, giải trình số liệu với cơ quan thuế.

Thực hiện những công việc phát sinh khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ: 28-45 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tài chính, kế toán.

Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Am hiểu Luật, chuẩn mực, chính sách liên quan kế toán và thuế.

Sử dụng thành tạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán…, tính toán nhạy bén.

Khả năng phân tích, tổng hợp và báo cáo.

Tiếng Anh: đọc hiểu hợp đồng/đơn hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại Công ty TNHH SX TM DV Khuôn Máy Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Lương tháng 13 theo quy định Công ty

Các chế độ phúc lợi khác như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM DV Khuôn Máy Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin