Tuyển Kế toán tổng hợp TRUNG TÂM HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM VINACALIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại TRUNG TÂM HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM VINACALIB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23/30 Đường C1, P.13, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổng hợp dữ liệu & cân đối hóa đơn đầu ra – Đầu vào lên tờ khai thuế GTGT
Làm báo cáo thuế TNCN & Quyết toán thuế TNCN năm
Lên báo cáo tài chính với cơ quan thuế
Hạch toán các khoản chi phí kế toán phát sinh trong kỳ
Làm sổ sách lưu trữ thông tin kê khai thuế hàng quý của công ty...
Chế độ BHXH: Thai sản, ốm đau....
Nhập hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán: Hạch toán, định khoản, kiểm tra sai sót, lập báo cáo (Công ty hỗ trợ phần mềm misa)
Giao dịch ngân hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Đã có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
Ham học hỏi, nhanh nhẹn, tư duy tốt
Tin học văn phòng cơ bản và phần mềm kế toán Misa
Tại TRUNG TÂM HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM VINACALIB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận, theo năng lực: Lương cứng từ 8 – 15tr/tháng + % doanh thu
Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ.
Được review đánh giá năng lực, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao động.
Có phụ cấp ăn, đi lại và thưởng.
Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM VINACALIB
