Tuyển Kế toán tổng hợp TRUNG TÂM HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM VINACALIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23/30 Đường C1, P.13, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp dữ liệu & cân đối hóa đơn đầu ra – Đầu vào lên tờ khai thuế GTGT

Làm báo cáo thuế TNCN & Quyết toán thuế TNCN năm

Lên báo cáo tài chính với cơ quan thuế

Hạch toán các khoản chi phí kế toán phát sinh trong kỳ

Làm sổ sách lưu trữ thông tin kê khai thuế hàng quý của công ty...

Chế độ BHXH: Thai sản, ốm đau....

Nhập hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán: Hạch toán, định khoản, kiểm tra sai sót, lập báo cáo (Công ty hỗ trợ phần mềm misa)

Giao dịch ngân hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Đã có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

Ham học hỏi, nhanh nhẹn, tư duy tốt

Tin học văn phòng cơ bản và phần mềm kế toán Misa

Tại TRUNG TÂM HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM VINACALIB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, theo năng lực: Lương cứng từ 8 – 15tr/tháng + % doanh thu

Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ.

Được review đánh giá năng lực, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao động.

Có phụ cấp ăn, đi lại và thưởng.

Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM VINACALIB

