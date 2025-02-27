Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 - 32 - 34 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Soạn, kiểm tra hợp đồng kinh tế, HDLD, bảo lãnh ngân hàng, giao dịch ngân hàng;

- Phối hợp với các bộ phận khác đảm bảo tiến độ và xử lý các vấn đề liên quan;

- Xuất hóa đơn GTGT;

- Nhập dữ liệu vào phần mềm Misa; lưu trữ, sắp xếp chứng từ theo qui định của Công Ty;

- Các công việc phát sinh do trưởng bộ phận yêu cầu;

- Báo cáo công việc hoàn thành cuối ngày cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng;

Tính cách trung thực, tỉ mỉ, nhiệt huyết;

Có laptop cá nhân;

Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế;

Tinh thần chịu khó, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

-Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, lương thưởng, nghỉ phép năm, nghỉ Tết lễ,...);

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quản lý trực tiếp luôn lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ nhân viên trong công tác chuyên môn;

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

- Thu nhập : Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 VND.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

