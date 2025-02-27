Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 146, đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ, tính trích dự phòng công nợ quá hạn (nếu có)

Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho

Kiểm soát việc được việc chi lương theo chế độ cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương, phân bổ chi phí tiền lương và các chi phí tính theo lương

Lập báo cáo phân bổ các chi phí như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn, các chi phí dùng chung. Hạch toán các khoản phân bổ đó

Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ, hạch toán khoản trích khấu hao đó Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ

Kiểm tra việc lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm) của kế toán thuế Theo dõi và lập báo cáo nội bộ

Tư vấn cho lãnh đạo các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh

Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới

Lập được bộ báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..

Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,…

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành sản xuất, dịch vụ, thương mại

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Thành thạo MS office

Trung thực, trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán

Kỹ năng phân tích, điều phối công việc

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng lắng nghe

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả công việc

Thưởng tháng 13 và thưởng doanh số theo tình hình kinh doanh của Công ty

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định nhà nước

Được cấp 4 thùng nước/tháng chỉ dành cho CBNV của Công ty

Tham gia các hoạt động, sự kiện mà Công ty tổ chức

Phụ cấp thâm niên

Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bài bản

Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

