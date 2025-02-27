Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 146, đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ, tính trích dự phòng công nợ quá hạn (nếu có)
Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho
Kiểm soát việc được việc chi lương theo chế độ cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương, phân bổ chi phí tiền lương và các chi phí tính theo lương
Lập báo cáo phân bổ các chi phí như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn, các chi phí dùng chung. Hạch toán các khoản phân bổ đó
Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ, hạch toán khoản trích khấu hao đó Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ
Kiểm tra việc lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm) của kế toán thuế Theo dõi và lập báo cáo nội bộ
Tư vấn cho lãnh đạo các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh
Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới
Lập được bộ báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành sản xuất, dịch vụ, thương mại
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Thành thạo MS office
Trung thực, trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán
Kỹ năng phân tích, điều phối công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng lắng nghe
Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13 và thưởng doanh số theo tình hình kinh doanh của Công ty
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định nhà nước
Được cấp 4 thùng nước/tháng chỉ dành cho CBNV của Công ty
Tham gia các hoạt động, sự kiện mà Công ty tổ chức
Phụ cấp thâm niên
Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bài bản
Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rộng mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
