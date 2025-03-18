Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Rovi Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Rovi Holdings
- Hồ Chí Minh:
- số 4 Hát Giang, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
1. Tham gia xây dựng & quản lý các hoạt động kế toán & tài chính
- Đảm bảo tính chính xác: Đối chiếu các tài khoản, sổ sách một cách thường xuyên, đảm bảo đúng đú và thực hiện các thay đổi khi cần thiết khi phát hiện sai sót; Đảm bảo rằng tất cả các mục nhập là chính xác và các giao dịch được báo cáo theo các tiêu chuẩn kế toán và quy định.
- Kết chuyển doanh thu, phân bổ chi phí, TSCĐ, CCDC kết chuyển lợi nhuận định kỳ; đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoá, trích lập dự phòng, trích trước chi phí.
- Thực hiện bảo quản, lưu trữ, bảo mật thông tin, số liệu liên quan đến tài chính, kế toán.
2. Kiểm soát Doanh thu, Thu tiền (AR) & Chi Phí, Thanh toán (AP)
- Kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện, bổ sung, điều chỉnh đảm bảo tính đúng đủ của các mảng kế toán AR & AP liên quan.
- Kiểm soát công nợ nhà cung cấp, khách hàng.
- Soát xét, Trình duyệt Kế hoạch thanh toán tuần, tháng & soạn lệnh.
- Soát xét các hồ sơ chứng từ đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan.
- Kiểm soát chi phí cùng kế toán trưởng.
3. Thực hiện báo cáo liên quan theo yêu cầu
- Thực hiện các báo cáo thuế tháng/quý/quyết toán năm các loại thuế.
- Thực hiện các báo cáo nội bộ, báo cáo quản trị định kỳ.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để lập kế hoạch kinh doanh & ngân sách cùng kế toán trưởng.
- Cung cấp thông tin kế toán, tài chính kịp thời theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính; Kế toán.
- Kinh nghiệm ít nhất 4năm ở vị trí Kế toán tổng hợp.
- Am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành dịch vụ (du lịch, logistics).
-Hiểu biết rõ các phần mềm kế toán hiện hành;
- Nắm vững chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán;
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xử lý công việc;
- Phân tích, tổng hợp, báo cáo, Bảo mật thông tin;
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận và trách nhiệm;
- Chịu được áp lực cao;
-Thành thạo các phần mềm kế toán; Thành thạo MS Office (Excel, Word);
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 4 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty Cổ Phần Rovi Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Rovi Holdings
