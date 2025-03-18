Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Rovi Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

1. Tham gia xây dựng & quản lý các hoạt động kế toán & tài chính

- Đảm bảo tính chính xác: Đối chiếu các tài khoản, sổ sách một cách thường xuyên, đảm bảo đúng đú và thực hiện các thay đổi khi cần thiết khi phát hiện sai sót; Đảm bảo rằng tất cả các mục nhập là chính xác và các giao dịch được báo cáo theo các tiêu chuẩn kế toán và quy định.

- Kết chuyển doanh thu, phân bổ chi phí, TSCĐ, CCDC kết chuyển lợi nhuận định kỳ; đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoá, trích lập dự phòng, trích trước chi phí.

- Thực hiện bảo quản, lưu trữ, bảo mật thông tin, số liệu liên quan đến tài chính, kế toán.

2. Kiểm soát Doanh thu, Thu tiền (AR) & Chi Phí, Thanh toán (AP)

- Kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện, bổ sung, điều chỉnh đảm bảo tính đúng đủ của các mảng kế toán AR & AP liên quan.

- Kiểm soát công nợ nhà cung cấp, khách hàng.

- Soát xét, Trình duyệt Kế hoạch thanh toán tuần, tháng & soạn lệnh.

- Soát xét các hồ sơ chứng từ đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan.

- Kiểm soát chi phí cùng kế toán trưởng.

3. Thực hiện báo cáo liên quan theo yêu cầu

- Thực hiện các báo cáo thuế tháng/quý/quyết toán năm các loại thuế.

- Thực hiện các báo cáo nội bộ, báo cáo quản trị định kỳ.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để lập kế hoạch kinh doanh & ngân sách cùng kế toán trưởng.

- Cung cấp thông tin kế toán, tài chính kịp thời theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính; Kế toán.

- Kinh nghiệm ít nhất 4năm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

- Am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành dịch vụ (du lịch, logistics).

-Hiểu biết rõ các phần mềm kế toán hiện hành;

- Nắm vững chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán;

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xử lý công việc;

- Phân tích, tổng hợp, báo cáo, Bảo mật thông tin;

- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận và trách nhiệm;

- Chịu được áp lực cao;

-Thành thạo các phần mềm kế toán; Thành thạo MS Office (Excel, Word);

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 4 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh