Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH 24 HEALTH & BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 6, Số 34 Đường Bạch Đằng, Phường 2,Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp

1.Ghi chép và quản lý sổ sách kế toán

Ghi nhận các giao dịch tài chính: chịu trách nhiệm ghi nhận tất cả các giao dịch tài chính của công ty vào sổ sách kế toán, bao gồm các giao dịch mua bán, thu chi, tiền lương, các khoản chi phí, doanh thu,...

Phân loại và đối chiếu các giao dịch: Các giao dịch này phải được phân loại đúng vào các tài khoản kế toán phù hợp, và cần đối chiếu các số liệu từ các bộ phận liên quan như bán hàng, mua hàng, và các bộ phận khác trong công ty.

2.Lập báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả kinh doanh: Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (lợi nhuận – lỗ) của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Bảng cân đối kế toán: Lập báo cáo thể hiện tình hình tài chính của công ty, bao gồm tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, giúp đánh giá dòng tiền của công ty, bao gồm tiền vào và tiền ra.

3. Kiểm tra, đối chiếu và phân tích số liệu

Đối chiếu số liệu: Đối chiếu các số liệu giữa các tài khoản và các hệ thống kế toán khác để đảm bảo tính chính xác và hợp lý của thông tin tài chính.

Phân tích các biến động tài chính: Phân tích các biến động giữa các kỳ, ví dụ như sự thay đổi trong doanh thu, chi phí, lợi nhuận, để giúp Ban Giám Đốc hiểu rõ tình hình tài chính của công ty.

4. Quản lý các tài khoản và chứng từ

Kiểm tra các chứng từ kế toán: đảm bảo các chứng từ như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi đều hợp lệ và hợp pháp trước khi được ghi nhận vào hệ thống kế toán.

Kiểm soát các khoản phải thu và phải trả: Quản lý các khoản phải thu từ khách hàng và các khoản phải trả cho nhà cung cấp.

5. Hạch toán thuế

Tính và hạch toán thuế: có trách nhiệm tính toán và hạch toán các loại thuế như VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, v.v.

Lập tờ khai thuế: Chuẩn bị các báo cáo và tờ khai thuế định kỳ và đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan thuế.

6. Hỗ trợ trong việc kiểm toán và thanh tra

Chuẩn bị tài liệu cho kiểm toán: cung cấp các tài liệu, chứng từ và báo cáo tài chính khi có yêu cầu kiểm toán hoặc thanh tra từ cơ quan chức năng.

Phối hợp với kiểm toán viên: làm việc với kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các số liệu.

7. Lưu trữ và bảo quản hồ sơ kế toán

Quản lý hồ sơ và tài liệu kế toán: bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán (chứng từ, báo cáo tài chính, sổ sách) theo đúng quy định của pháp luật và công ty.

8. Cung cấp thông tin cho các bộ phận khác

Hỗ trợ các bộ phận khác: Cung cấp thông tin tài chính, số liệu phân tích cho các bộ phận trong công ty, đặc biệt là bộ phận quản lý cấp cao, giúp họ đưa ra quyết định chiến lược.

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Chứng chỉ hành nghề kế toán (nếu có) sẽ là một lợi thế.

2.Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính – kế toán.

Kinh nghiệm làm việc cho các công ty kinh doanh bán lẻ ngành chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, thời trang,..

Kinh nghiệm lập báo cáo tài chính, kiểm toán, hoặc làm việc với cơ quan thuế là một lợi thế.

3. Kiến thức chuyên môn

Hiểu biết vững về các chuẩn mực kế toán, quy định pháp lý về thuế và tài chính.

Am hiểu về các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, v.v.

Kiến thức về thuế và các quy định thuế hiện hành (VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân).

4. Kỹ năng

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tài chính chính xác.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng phối hợp và làm việc với các bộ phận khác trong công ty.

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc độc lập và dưới áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel) và phần mềm kế toán

Khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức mới về các quy định pháp lý, thuế, và kế toán.

4. Phẩm chất cá nhân

Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết

Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao và bảo mật thông tin.

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Chịu được áp lực công việc cao

Tính cách hòa nhã, thân thiện, cởi mở với mọi người.

Tại CÔNG TY TNHH 24 HEALTH & BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng mức lương: 20- 25.000.000 VND/Tháng.

Thưởng cuối năm: Thưởng Tết hoặc thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.

Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): Được đóng đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ hội phát triển chuyên môn và nghề nghiệp.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 24 HEALTH & BEAUTY

