Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán thuế, nội bộ Kiểm tra công nợ phải thu, phải trả Phối hợp với Phòng HCNS kiểm soát lại bảng lương hàng tháng cho CBNV. Cân đối các khoản chi phí để lên báo cáo tổng hợp kế toán. Nộp báo cáo thuế Làm bộ hồ sơ giải ngân: khế ước, UNC

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 05 năm kinh nghiệm làm KTTH tại các Công ty xây dựng, BĐS; Nội thất Tốt nghiệp các trường chính quy chuyên ngành về kế toán, tài chính...; Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định; Kỹ năng giám sát thực hiện công việc; Nam/nữ tuổi từ 1984 – 1995. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 18-25 triệu/tháng tùy theo năng lực. Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

