Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán thuế, nội bộ Kiểm tra công nợ phải thu, phải trả Phối hợp với Phòng HCNS kiểm soát lại bảng lương hàng tháng cho CBNV. Cân đối các khoản chi phí để lên báo cáo tổng hợp kế toán. Nộp báo cáo thuế Làm bộ hồ sơ giải ngân: khế ước, UNC
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán thuế, nội bộ
Kiểm tra công nợ phải thu, phải trả
Phối hợp với Phòng HCNS kiểm soát lại bảng lương hàng tháng cho CBNV.
Cân đối các khoản chi phí để lên báo cáo tổng hợp kế toán.
Nộp báo cáo thuế
Làm bộ hồ sơ giải ngân: khế ước, UNC
Các công việc khác theo sự phân công của CB quản lý.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 05 năm kinh nghiệm làm KTTH tại các Công ty xây dựng, BĐS; Nội thất Tốt nghiệp các trường chính quy chuyên ngành về kế toán, tài chính...; Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định; Kỹ năng giám sát thực hiện công việc; Nam/nữ tuổi từ 1984 – 1995. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
Kinh nghiệm: từ 05 năm kinh nghiệm làm KTTH tại các Công ty xây dựng, BĐS; Nội thất
Tốt nghiệp các trường chính quy chuyên ngành về kế toán, tài chính...;
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện;
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định;
Kỹ năng giám sát thực hiện công việc;
Nam/nữ tuổi từ 1984 – 1995.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 18-25 triệu/tháng tùy theo năng lực. Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty
Mức lương: Từ 18-25 triệu/tháng tùy theo năng lực.
Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác
Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà licogi 13, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

