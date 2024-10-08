Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
- Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán thuế, nội bộ
Kiểm tra công nợ phải thu, phải trả
Phối hợp với Phòng HCNS kiểm soát lại bảng lương hàng tháng cho CBNV.
Cân đối các khoản chi phí để lên báo cáo tổng hợp kế toán.
Nộp báo cáo thuế
Làm bộ hồ sơ giải ngân: khế ước, UNC
Các công việc khác theo sự phân công của CB quản lý.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: từ 05 năm kinh nghiệm làm KTTH tại các Công ty xây dựng, BĐS; Nội thất
Tốt nghiệp các trường chính quy chuyên ngành về kế toán, tài chính...;
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện;
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định;
Kỹ năng giám sát thực hiện công việc;
Nam/nữ tuổi từ 1984 – 1995.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 18-25 triệu/tháng tùy theo năng lực.
Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác
Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
