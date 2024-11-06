Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 184/13 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Tư vấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro qua điện thoại, Ultraviewer.
- Được đào tạo công việc theo chuyên ngành kế toán, kỹ năng làm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp theo mọi ngành nghề.
- Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán, phần mềm khi học việc.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tin học văn phòng
- Chuyên ngành kế toán
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn

Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng, phụ cấp, tăng ca lương thưởng thêm.
- Phúc lợi đầy đủ, tham gia BHXH, BHYT theo quy định.
- Tăng lương định kỳ, quà sinh nhật cho nhân viên, ngày phép/năm, nghỉ thai sản/ốm đau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động

Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: M17 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

