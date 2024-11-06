Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 184/13 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Tư vấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro qua điện thoại, Ultraviewer.
- Được đào tạo công việc theo chuyên ngành kế toán, kỹ năng làm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp theo mọi ngành nghề.
- Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán, phần mềm khi học việc.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tin học văn phòng
- Chuyên ngành kế toán
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn
Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng, phụ cấp, tăng ca lương thưởng thêm.
- Phúc lợi đầy đủ, tham gia BHXH, BHYT theo quy định.
- Tăng lương định kỳ, quà sinh nhật cho nhân viên, ngày phép/năm, nghỉ thai sản/ốm đau.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động
