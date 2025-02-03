Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu Văn phòng Tầng 2 - TTTM Hàng Da - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Hạch toán trên phần mềm kế toán Misa, đối chiếu rà soát với hóa đơn mua vào, bán ra và hệ thống báo cáo thuế .

Tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty định kỳ hàng tháng, quý, năm.

Kiểm soát và lập dự toán, PnL cho từng Dự án của công ty.

Chuẩn bị hồ sơ giải trình số liệu với các cơ quan chức năng khi có phát sinh : cơ quan thuế, cơ quan BHXH, kiểm toán, ngân hàng....

Lập ngân sách hàng năm và thực hiện theo dõi, kiểm soát theo sự điều hành của KTT và BGĐ công ty.

Các công việc phát sinh theo sự phân công trưởng bộ phận

Độ tuổi từ 23 đến 35

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.

Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp từ hai năm trở lên.

Có kinh nghiệm quyết toán thuế .

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: MISA

Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ cao

Biết quản lí thời gian, trách nhiệm, tận tâm với công việc

Được hưởng BHXN,BHYT,BHTN theo chế độ nhà nước

Nghỉ phép, lễ Tết đầy đủ, các hoạt động ngoại khóa...

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung năng động

