Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES
- Hà Nội:
- Khu Văn phòng Tầng 2
- TTTM Hàng Da
- Hoàn Kiếm
- Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Hạch toán trên phần mềm kế toán Misa, đối chiếu rà soát với hóa đơn mua vào, bán ra và hệ thống báo cáo thuế .
Tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty định kỳ hàng tháng, quý, năm.
Kiểm soát và lập dự toán, PnL cho từng Dự án của công ty.
Chuẩn bị hồ sơ giải trình số liệu với các cơ quan chức năng khi có phát sinh : cơ quan thuế, cơ quan BHXH, kiểm toán, ngân hàng....
Lập ngân sách hàng năm và thực hiện theo dõi, kiểm soát theo sự điều hành của KTT và BGĐ công ty.
Các công việc phát sinh theo sự phân công trưởng bộ phận
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.
Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp từ hai năm trở lên.
Có kinh nghiệm quyết toán thuế .
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục
Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: MISA
Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ cao
Biết quản lí thời gian, trách nhiệm, tận tâm với công việc
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép, lễ Tết đầy đủ, các hoạt động ngoại khóa...
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung năng động
