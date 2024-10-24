Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 16 lý thường kiệt, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu doanh thu với bộ phận kinh doanh

- Xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu thuế GTGT đầu ra trên phần mềm

- Kiểm tra hoá đơn, chứng từ thanh toán từ các bộ phận

- Lập lệnh thanh toán đối với các bộ hoá đơn chứng từ đầy đủ, hợp lệ

- Hướng dẫn các bộ phận chỉnh sửa, bổ sung đối với những bộ chứng từ chưa đúng và đủ theo yêu cầu

- Hạch toán doanh thu, chứng từ thanh toán vào phần mềm kế toán Misa

- Kiểm tra hợp đồng, bảng chấm công từ bộ phận nhân sự.

- Nhập ngày công làm việc vào bảng lương

- Tổng hợp số tiền lương phải trả, các khoản trích theo lương, thuế TNCN

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học khoa kế toán

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

- Biết tiếng anh là một lợi thế

- Biết sử dụng phần mềm Misa là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức : Từ 9 -10 triệu

- Được trợ cấp cơm ca 30k/ngày

- Hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam ( BHXH, BHYT, phép năm, sinh nhật,...)

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin