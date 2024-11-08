Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Giấy Nguyên Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Công ty TNHH MTV Nguyên Thông, 79 - 81 Phùng Hưng, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi dòng tiền tại dự án

- Chấm công tính lương cho công nhân

- Theo dõi CCDC, kiểm kê công cụ dụng cụ tại các bộ phận liên quan

- Lập hợp đồng lao động, lập phiếu thu-chi

- Lưu trữ, sắp xếp thông tin công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận

- Tính Lương cho nhân viên

- Các công việc khác (nếu có) theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán hoặc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ở mảng công trình dự án

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

- Khả năng phân tích số liệu và lập báo cáo

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

- Có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán là một lợi thế

- Cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Có tinh thần cầu tiến, học hỏi

- Ưu tiên: Nữ

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Giấy Nguyên Thông Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Từ 5tr

- Được tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc

- Thưởng Lễ Tết, hiệu suất công việc

- Môi trường làm việc năng động, văn minh

-Thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Giấy Nguyên Thông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.