Tuyển Kế toán tổng hợp MINH MINH GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 49 Minh Mạng, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

– Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày đảm bảo các kế toán viên hạch toán đúng và đủ mã tài khoản, mã đối tượng, sản phẩm, khoản mục, bộ phận.

– Kiểm tra công tác thu chi tiền hàng ngày của thủ quỹ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình của công ty.

– Theo dõi và kiểm tra công việc của Kế toán tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ.

– Thực hiện hạch toán, khai báo các nghiệp vụ về tăng giảm chi phí trả trước, tài sản cố định Soạn HĐ liên kết, theo dõi số liệu giao dịch, doanh số, doanh thu...

– Định kỳ yêu cầu kế toán thanh toán báo cáo tình hình các khoản công nợ phải thu, phải trả để tổng hợp và báo cáo Kế toán trưởng và Ban Lãnh đạo

– Lập Báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của công ty.

– Xử lý về Thuế, chứng từ hồ sơ, .... Làm việc với nhà cung ứng mô giới bđs

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 27-35 tuổi

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thống kê, Ngân hàng,...

– Ưu tiên ứng viên đã từng làm kế toán tổng hợp từ 2 năm kinh nghiệm trở lên và có kinh nghiệm kế toán về Bất động sản là lợi thế.

- Sử dụng thành thạo MS Office.

- Có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán và có năng lực nghiệp vụ kế toán.

- Có khả năng tự tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Tại MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Môi trường làm việc thân thiện, năng động

– BHXH, BHYT, thưởng lễ tết theo quy định

- Tham gia các teambuilding công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MINH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.