Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 55E Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập chứng từ thu chi, chứng từ ngân hàng - Cập nhật chứng từ trên phần mềm kế toán - Theo dõi số biến động tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày - Giao dịch ngân hàng - Giao dịch với cơ quan thuế - Tham mưu chiến lược, chính sách tới Ban giám đốc . - Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn - chứng từ doanh nghiệp - Tập hợp số liệu, báo cáo cho Ban giám đốc theo yêu cầu quản trị ngày, tuần, tháng, quý,năm. - Báo cáo chi tiết doanh thu, giá vốn, lãi gộp hàng tháng theo nhóm hàng, theo từng tư vấn dịch vụ. - Lưu trữ chính sách, các biên bản xác nhận, đối chiếu công nợ. - Đề xuất cải thiện những điểm chưa hợp lý trong xử lý công việc của phòng kế toán. - Tổng hợp, đối chiếu, báo cáo số liệu công nợ, chiết khấu - Đảm bảo luôn cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, kịp thời cho ban lãnh đạo nhằm phục vụ nhu cầu ra quyết định.

- Các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán



- Am hiểu hệ thống Kế toán Việt Nam



- Có ít nhất 5 năm kinh ngiệm làm Kế toán Tổng hợp



- Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc



- Khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề



- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán



- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nhiệt huyết và gắn bó với công việc



- Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch v.v.v

Thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh của công ty).

Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.

Nghỉ chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ khác theo quy định của Nhà nước

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định. ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam

