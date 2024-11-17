Tuyển Kế toán tổng hợp Paradise Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Kiểm soát doanh thu trên các phần mềm POS và Misa. Chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu bán hàng từ phần mềm POS vào Misa, kiểm soát các đầu TK doanh thu, ngân hàng, tiền mặt, các khoản phải thu

Chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu mua hàng từ POS vào phần mềm Misa, kiểm soát các đầu TK chi phí, nguyên vật liệu, phải trả công nợ

Xử lý nghiệp vụ về kho và giá vốn trong Misa

Rà soát, đối chiếu, yêu cầu hiệu chỉnh số liệu của kế toán các phần hành chi phí và lập báo cáo tài chính hàng quý, năm hoặc khi có nhu cầu đột xuất.

Kiểm tra số liệu BCTC trước khi gửi cho các cơ quan nhà nước, ngân hàng và các đơn vị liên quan.

Trực tiếp làm việc với Kiểm toán độc lập, cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khi thanh tra kiểm tra quyết toán số liệu BCTC

Hỗ trợ kế toán trưởng làm các phần việc liên quan đến các nhà hàng khác và các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ năng giao tiếp tốt

Kĩ năng xây dựng mối quan hệ trong công việc

Kĩ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề

Kỹ năng làm việc với dữ liệu/số liệu

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc.

Có thể làm việc dưới áp lực cao

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.

Am hiểu các Luật định của Nhà nước, các thông tư nghị định liên quan đến chính sách thuế.

Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phụ trách.

Có nghiệp vụ khai báo thuế, tính giá thành.

Có kỹ năng lập và phân tích BCTC.

Có kỹ năng máy tính văn phòng, sử dụng các phần mềm kế toán

Tại Paradise Group Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 4 ngày/tháng

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe 24/7

Lương tháng 13

Thưởng lễ, tết

Thưởng Doanh thu

Tham gia Tiệc nhân viên, Outing trip

Đào tạo kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Paradise Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin