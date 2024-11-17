Tuyển Kế toán tổng hợp Paradise Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Paradise Group
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Kiểm soát doanh thu trên các phần mềm POS và Misa. Chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu bán hàng từ phần mềm POS vào Misa, kiểm soát các đầu TK doanh thu, ngân hàng, tiền mặt, các khoản phải thu
Chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu mua hàng từ POS vào phần mềm Misa, kiểm soát các đầu TK chi phí, nguyên vật liệu, phải trả công nợ
Xử lý nghiệp vụ về kho và giá vốn trong Misa
Rà soát, đối chiếu, yêu cầu hiệu chỉnh số liệu của kế toán các phần hành chi phí và lập báo cáo tài chính hàng quý, năm hoặc khi có nhu cầu đột xuất.
Kiểm tra số liệu BCTC trước khi gửi cho các cơ quan nhà nước, ngân hàng và các đơn vị liên quan.
Trực tiếp làm việc với Kiểm toán độc lập, cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khi thanh tra kiểm tra quyết toán số liệu BCTC
Hỗ trợ kế toán trưởng làm các phần việc liên quan đến các nhà hàng khác và các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kĩ năng xây dựng mối quan hệ trong công việc
Kĩ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề
Kỹ năng làm việc với dữ liệu/số liệu
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc.
Có thể làm việc dưới áp lực cao
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.
Am hiểu các Luật định của Nhà nước, các thông tư nghị định liên quan đến chính sách thuế.
Có 03 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phụ trách.
Có nghiệp vụ khai báo thuế, tính giá thành.
Có kỹ năng lập và phân tích BCTC.
Có kỹ năng máy tính văn phòng, sử dụng các phần mềm kế toán
Tại Paradise Group Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe 24/7
Lương tháng 13
Thưởng lễ, tết
Thưởng Doanh thu
Tham gia Tiệc nhân viên, Outing trip
Đào tạo kỹ năng mềm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Paradise Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
