Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ RESDII làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 6, 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán và lưu trữ chứng từ Tạo các lệnh ngân hàng online Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ Kiểm tra các khoản chi phí, doanh thu bất thường và tính hợp lý của số liệu Thực hiện chốt sổ hàng tháng, hàng quý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại các công ty hoạt động đa ngành nghề, trên 200 nhân sự, có doanh thu từ 50 tỷ trở lên Trung thực, cẩn thận, giao tiếp tốt Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT hoặc các công ty kiểm toán tốt nghiệp từ cao đẳng đại học chuyên nghành kế tooán, kiểm toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ RESDII Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn; Thưởng định kỳ theo hiệu suất làm việc Hỗ trợ máy tính làm việc Review năng lực định kỳ hằng năm Được định hướng nghề chuyên sâu Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, hiện đại, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ RESDII

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.