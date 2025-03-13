Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 553B Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh, Quận 7

Kế toán tổng hợp

- Kiểm tra đơn đặt hàng, theo dõi quản lý hợp đồng kinh tế, chứng thư ngân hàng

- Theo dõi công nợ phải trả, so sánh giá cả dịch vụ/sản phẩm và lập lệnh thanh toán cho nhà cung cấp

- Theo dõi công nợ phải thu, nhắc nợ

- Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi.

- Xuất hóa đơn bán hàng khi có phát sinh;

- Nhập liệu, hạch toán các nghiệp vụ kế toán, các bút toán phân bổ chi phí CCDC-TSCĐ.

- Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, lên BCTC theo yêu cầu của các cơ quan chức năng (thuế, ngân hàng...) và Ban Giám Đốc

- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

- In sổ sách, lưu trữ chứng từ và bảo quản theo quy định

- Lập hợp đồng lao động và theo dõi tình trạng hợp đồng

- Lập các thủ tục liên quan đến BHXH cho người lao động

- Tính lương công nhân viên

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Có kiến thức chuyên môn tốt về nghiệp vụ kế toán và thuế.

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán

- Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký hợp đồng chính thức & đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

- Khả năng thăng tiến cao.

- Mức lương theo năng lực và hiệu quả công việc.

- Chính sách theo thâm niên làm việc

- Thưởng tết âm lịch

- Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định, chế độ nghỉ dưỡng và các hoạt động giải trí định kỳ tại Công ty.

- Du lịch hàng năm, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐƯỜNG CHÂU BẢO UYÊN

