Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - D2 Giảng Võ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, đảm bảo tính bảo mật và an toàn.

Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Địa chỉ làm việc: D2 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán.

Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty về chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu - y học cổ truyền

Sử dụng dịch vụ với ưu đãi nhân viên

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP

