Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Quỳnh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Công ty Tem, tầng 5, Số nhà 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Xuất Hóa đơn Giá trị gia tăng đầu ra

Tập hợp, kiểm tra chứng từ đầu vào

Khai, nộp thuế hàng Quý

Dựng Báo cáo tài chính cuối năm

Cập nhật, theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, tiến hành đòi nợ các khoản đến hạn / quá hạn

Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ và trưởng bộ phận

Giới tính: Nữ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

Tính cách: cẩn thận, có trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng: thành thạo word, excel, đã từng làm phần mềm kế toán Misa là một lợi thế

Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

Địa điểm làm việc: 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định từ thứ 2 đến thứ 6

Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Quỳnh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Theo thỏa thuận

Đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật lao động

Lương, thưởng theo chế độ công ty

Nghỉ tuần, phép năm và lễ Tết theo quy định của Luật lao động và chế độ công ty

Nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Quỳnh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin