Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Quỳnh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Quỳnh Anh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Công ty Tem, tầng 5, Số nhà 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Xuất Hóa đơn Giá trị gia tăng đầu ra
Tập hợp, kiểm tra chứng từ đầu vào
Khai, nộp thuế hàng Quý
Dựng Báo cáo tài chính cuối năm
Cập nhật, theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, tiến hành đòi nợ các khoản đến hạn / quá hạn
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ và trưởng bộ phận
Giới tính: Nữ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
Tính cách: cẩn thận, có trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc.
Kỹ năng: thành thạo word, excel, đã từng làm phần mềm kế toán Misa là một lợi thế
Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
Địa điểm làm việc: 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định từ thứ 2 đến thứ 6
Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Quỳnh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Theo thỏa thuận
Đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật lao động
Lương, thưởng theo chế độ công ty
Nghỉ tuần, phép năm và lễ Tết theo quy định của Luật lao động và chế độ công ty
Nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Quỳnh Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
