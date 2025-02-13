Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu, chứng từ, mỗi khoản phát sinh

Tính giá thành, giá vốn bán lẻ sản phẩm

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra sự hợp lý, khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với báo cáo chi tiết.

Hạch toán doanh thu, chi phí dở dang, giá vốn, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty, thuế và quyết toán thuế.

Lập BCTC theo quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu cho BGĐ và cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán...

Lưu trữ giữ liệu kế toán theo quy định

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu luật Thuế

Có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính

Kê khai Thuế TNCN theo tháng/quý

Kê khai Thuế GTGT

Báo cáo thuế TNDN

Phân tích dữ liệu tài chính

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp, ngày nghỉ phép và giờ làm việc.

Chính sách bảo hiểm như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các loại bảo hiểm khác.

Các quy chế đãi ngộ cho nhân viên như lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ, tết,...

Các trường hợp thưởng cho nhân viên.

Chính sách đào tạo và thăng tiến.

Các chế độ phúc lợi, văn hóa khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.