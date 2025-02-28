Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công việc chính:
Tổng hợp, kiểm soát và quản lý toàn bộ số liệu kế toán phát sinh tại công ty.
Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh, bao gồm chi phí, doanh thu, hàng tồn kho, các loại tài sản cố định, lưu động và các khoản công nợ.
Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám Đốc và các cơ quan quản lý.
Theo dõi và quản lý công nợ chung, kiểm soát việc thu hồi và thanh toán công nợ đúng hạn.
Kiểm soát và tổng hợp các số liệu về thuế, lập tờ khai thuế và báo cáo thuế định kỳ.
Tham gia chuẩn bị các tài liệu, sổ sách phục vụ cho việc kiểm toán nội bộ và theo yêu cầu của cấp trên, cơ quan quản lý khác.
Kịp thời báo cáo nếu có phát sinh chi phí lớn, đột xuất hoặc các công nợ khó đòi, trường hợp đặc biệt với cấp trên, đưa ra phương án xử lý các trường hợp này.
2. Các công việc liên quan:
Đề xuất phương án, xây dựng các quy trình liên quan để việc quản lý thu chi và hạch toán chi phí được hiệu quả hơn, giảm thiểu các chi phí không cần thiết cho Công ty.
Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý các vấn đề liên quan đến chi phí, hàng hóa, công nợ của Công ty.
Thường xuyên cập nhật các thông tin về công nợ và chi phí, các thông tin về tình hình tài chính của khách
hàng, đối tác tới Ban Giám Đốc, cũng như đề xuất các phương án liên quan.
Theo dõi chặt chẽ và cập nhật liên tục các thông tin, văn bản pháp luật, các quy định mới về thuế liên quan đến nghiệp vụ kế toán, quản lý sổ sách, hàng hóa, kho bãi, hoạt động kinh doanh tới Ban giám đốc.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích, quy định, chính sách và văn hóa của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Quản lý kho hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương.
Nắm vững các chuẩn mực kế toán, nghiệp vụ chuyên ngành, quy định về thuế và pháp luật liên quan.
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt (đọc hiểu, viết, giao tiếp), có khả năng làm việc với đối tác quốc tế
2. Yêu cầu khác:
Có kiến thức căn bản về kinh doanh thương mại, luật thương mại, B2B, thanh toán quốc tế.
Có kỹ năng xử lý sự cố, quản lý rủi ro.
Sử dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tổ chức, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.
Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bổ sung các kiến thức chuyên ngành.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHTN, BHYT, các ngày nghỉ lễ, các chế độ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam dành cho người lao động.
Được tham gia các chương trình team building, nghỉ mát, tiệc hàng năm của Công ty.
Thưởng lễ, tết, KPI, thăng chức, tăng lương, thưởng theo năng lực, hiệu quả đóng góp trong công việc.
Lương tháng 13: theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI