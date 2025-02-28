Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc chính:

Tổng hợp, kiểm soát và quản lý toàn bộ số liệu kế toán phát sinh tại công ty.

Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh, bao gồm chi phí, doanh thu, hàng tồn kho, các loại tài sản cố định, lưu động và các khoản công nợ.

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám Đốc và các cơ quan quản lý.

Theo dõi và quản lý công nợ chung, kiểm soát việc thu hồi và thanh toán công nợ đúng hạn.

Kiểm soát và tổng hợp các số liệu về thuế, lập tờ khai thuế và báo cáo thuế định kỳ.

Tham gia chuẩn bị các tài liệu, sổ sách phục vụ cho việc kiểm toán nội bộ và theo yêu cầu của cấp trên, cơ quan quản lý khác.

Kịp thời báo cáo nếu có phát sinh chi phí lớn, đột xuất hoặc các công nợ khó đòi, trường hợp đặc biệt với cấp trên, đưa ra phương án xử lý các trường hợp này.

2. Các công việc liên quan:

Đề xuất phương án, xây dựng các quy trình liên quan để việc quản lý thu chi và hạch toán chi phí được hiệu quả hơn, giảm thiểu các chi phí không cần thiết cho Công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý các vấn đề liên quan đến chi phí, hàng hóa, công nợ của Công ty.

Thường xuyên cập nhật các thông tin về công nợ và chi phí, các thông tin về tình hình tài chính của khách

hàng, đối tác tới Ban Giám Đốc, cũng như đề xuất các phương án liên quan.

Theo dõi chặt chẽ và cập nhật liên tục các thông tin, văn bản pháp luật, các quy định mới về thuế liên quan đến nghiệp vụ kế toán, quản lý sổ sách, hàng hóa, kho bãi, hoạt động kinh doanh tới Ban giám đốc.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích, quy định, chính sách và văn hóa của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chuyên môn:

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Quản lý kho hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương.

Nắm vững các chuẩn mực kế toán, nghiệp vụ chuyên ngành, quy định về thuế và pháp luật liên quan.

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt (đọc hiểu, viết, giao tiếp), có khả năng làm việc với đối tác quốc tế

2. Yêu cầu khác:

Có kiến thức căn bản về kinh doanh thương mại, luật thương mại, B2B, thanh toán quốc tế.

Có kỹ năng xử lý sự cố, quản lý rủi ro.

Sử dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tổ chức, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.

Có khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + thưởng tùy năng lực (ưu tiên chuyên môn cao, thu nhập cao)

Được đào tạo bổ sung các kiến thức chuyên ngành.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHTN, BHYT, các ngày nghỉ lễ, các chế độ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam dành cho người lao động.

Được tham gia các chương trình team building, nghỉ mát, tiệc hàng năm của Công ty.

Thưởng lễ, tết, KPI, thăng chức, tăng lương, thưởng theo năng lực, hiệu quả đóng góp trong công việc.

Lương tháng 13: theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM

