Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (PHS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện các lệnh thanh toán chuyển khoản cho công ty và khách hàng.

• Xử lý chứng từ hàng ngày bao gồm lệnh thanh toán, rút vốn vay, thanh toán khoản vay, chứng từ tiền gửi có kỳ hạn và các chứng từ khác.

• Theo dõi việc trả nợ và kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn.

• Theo dõi sự thay đổi lãi suất bao gồm lãi vay và lãi tiền gửi.

• Quản lý tài khoản ngân hàng: duy trì đủ số dư để thanh toán.

• Khảo sát lãi suất tiền gửi định kỳ.

• Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý theo quy định của UBCKNN và yêu cầu của HĐQT.

• Xem xét và cập nhật các quy trình làm việc liên quan.

• Các nhiệm vụ khác được giao.