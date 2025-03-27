Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (PHS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (PHS)
- Hồ Chí Minh: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện các lệnh thanh toán chuyển khoản cho công ty và khách hàng.
• Xử lý chứng từ hàng ngày bao gồm lệnh thanh toán, rút vốn vay, thanh toán khoản vay, chứng từ tiền gửi có kỳ hạn và các chứng từ khác.
• Theo dõi việc trả nợ và kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn.
• Theo dõi sự thay đổi lãi suất bao gồm lãi vay và lãi tiền gửi.
• Quản lý tài khoản ngân hàng: duy trì đủ số dư để thanh toán.
• Khảo sát lãi suất tiền gửi định kỳ.
• Lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý theo quy định của UBCKNN và yêu cầu của HĐQT.
• Xem xét và cập nhật các quy trình làm việc liên quan.
• Các nhiệm vụ khác được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Khả năng sử dụng tiếng Trung tốt.
• Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản.
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (PHS) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (PHS)
